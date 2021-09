La plateforme Binance organise une formation virtuelle en trading pour les amateurs crypto d’Afrique francophone

(Agence Ecofin) - Bien que l'investissement dans les cryptomonnaies peut s’avérer lucratif, il est important de comprendre les bases du secteur. Pour cela, avoir accès à des cours ou à une formation peut s’avérer indispensable.

Binance organise un bootcamp de trading les 10 et 11 septembre prochains pour les amateurs de cryptomonnaies d'Afrique francophone. Le principal objectif de cet événement qui se déroulera en ligne est, apprend-on, de doter les utilisateurs de compétences en matière de trading et leur faire comprendre comment cela fonctionne en termes simples.

« L'éducation en matière de blockchain est au cœur de nos préoccupations sur le marché mondial. En tant que fournisseur d'infrastructures blockchain, nous nous engageons à faire en sorte que de plus en plus de personnes aient accès aux bonnes informations sur le fonctionnement de l'écosystème », a affirmé Emmanuel Babalola, directeur de Binance Afrique. Il a ajouté que le continent est un marché très important pour Binance, car l’entreprise voit l’opportunité que la blockchain peut y apporter.

Rappelons qu’elle n'est pas à son premier essai en Afrique francophone. L'entreprise a effectué ses premiers pas en juillet 2021 où environ 3900 personnes ont suivi les formations sur les bases de la blockchain, les moyens les plus faciles d'acheter et de vendre des cryptomonnaies et la façon de faire des revenus passifs ou actifs. La plateforme indique aussi que sa masterclass, lancée en janvier 2020, a déjà fourni une éducation crypto à plus de 400 000 Africains.

Pour s’inscrire

Lire aussi :

06/09/2021 - Afrique du Sud : les autorités émettent un avertissement à l’encontre la plateforme de cryptomonnaies Binance