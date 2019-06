21 nouveaux instituts de formation africains ont rejoint le réseau universitaire international de l’Agence Universitaire Francophone

(Agence Ecofin) - 21 instituts de formations africains, dont cinq dans la région d’Afrique centrale et des Grands Lacs, huit dans la région de l’Afrique de l’Ouest et huit autres dans le Maghreb, ont rejoint le réseau universitaire international de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), apprend-on d'une liste ajustée, récemment publiée par cette institution.

On y retrouve par exemple l’École supérieure des sciences appliquées et de management (SESAME), spécialiste des formations continues en Tunisie. Elle est à la fois une école d’ingénieur et une école de management.

On note également l’École Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC) de Côte d’Ivoire qui forme des cadres spécialisés dans les TIC, notamment dans les domaines des réseaux et services de télécommunications /TIC, de la régulation et de la cybersécurité.

Le réseau de l’AUF offre la possibilité à ses adhérents de renforcer des partenariats de recherche en donnant un accès direct aux membres, de bénéficier de ressources supplémentaires pour leurs actions, de développer les échanges et la mobilité entre les équipes de recherche et les étudiants, et d’assurer une meilleure visibilité internationale aux projets qu’ils mettent en œuvre.

Vanessa Ngono Atangana