L’American School of Antananarivo, première école de Madagascar alimentée à l’énergie solaire grâce à GES

(AXIAN) - Green Energy Solutions, la joint-venture du Groupe AXIAN et de Green Yellow, finalise officiellement la mise en service technique de la centrale photovoltaïque de l’American School of Antananarivo, pour en faire la première école alimentée en énergie solaire de Madagascar.

Une centrale photovoltaïque pour l’American School of Antananarivo : un exemple d’initiative du secteur privé dans la transition vers les énergies renouvelables

En septembre 2019 GES – Green Energy Solution - remporte l’appel d’offre de l’American School of Antananarivo pour la conception, l’installation, l’opération et la maintenance d’une centrale photovoltaïque pour le site situé au Park Alarobia. Ce lundi 4 mai, Green Energy Solution a mis en service la centrale photovoltaïque de 72.8 kWc, soit 260 panneaux solaires installés sur la toiture du gymnase de l’école. Cette installation fonctionne en autoconsommation, c’est-à-dire que la production électrique de la centrale est à usage exclusif de l’ASA et permet de couvrir 42% des besoins en énergie de l’école. L’ASA est la première école de Madagascar à disposer de ce type d’installation. Pionnière de la transition énergétique dans le système éducatif de la Grande Ile, elle devient un exemple d’initiative pour d’autres acteurs souhaitant diminuer l’impact de leurs activités sur l’environnement grâce aux énergies propres et renouvelables.

Une démarche commune pour GES et l’ASA : l’opportunité de sensibiliser les élèves aux solutions énergétiques du monde de demain

Au-delà de l’aspect technique et commercial, c’est l’approche de GES, basée sur l’impact sociétal et environnemental qui a séduit l’American School of Antananarivo. Les centrales photovoltaïques privées comme celle de l’ASA jouent un rôle central dans la transition énergétique à Madagascar et en Afrique à l’heure du réchauffement climatique. Pour aller plus loin, Green Energy Solution s’est engagé auprès de l’ASA à animer un module d’introduction au fonctionnement de la centrale photovoltaïque et à son impact environnemental à la prochaine rentrée des classes. Ces modules visent à sensibiliser aussi bien les élèves que leurs parents et à instruire les générations futures au monde de demain.

Green Energy Solution, acteur du développement de solutions énergétiques pour les acteurs privés de Madagascar

Conscient de l’importance d’un développement durable pour le bien-être de la planète et des générations futures, GES permet l’accès à une énergie fiable, moins coûteuse et à faible empreinte carbone pour répondre aux enjeux du développement humain et économique de Madagascar. A travers ce premier projet B to B à Madagascar, GES se positionne comme un acteur de référence dans la fourniture de nouvelles solutions énergétiques à Madagascar. Crée en 2017, GES développe des solutions énergétiques à la fois pour le secteur privé et étatique afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et accompagner la transition énergétique du pays et s’engage à déployer les technologies et services les plus performants.

À propos de GES

GES est une joint-venture dont les actionnaires sont GREENYELLOW et JOVENA/AXIAN.

Créée en 2017, GES accompagne la transition énergétique du pays et s’engage à déployer les technologies et services les plus performants aux bénéfices de la population et des acteurs économiques malgaches. GES développe des solutions énergétiques à la fois pour le secteur privé et public et se positionne comme un acteur de référence dans la fourniture de nouvelles solutions énergétiques à Madagascar :

Public : GES opère dans le cadre de concessions octroyées par L’État Malagasy pour fournir aux villes des solutions énergétiques plus propres, plus fiables et plus abordables.

Privé : GES développe des solutions énergétiques clés en main fiables et innovantes pour permettre aux entreprises d’optimiser leurs activités et d’accélérer leur transformation.

GES propose un modèle IPP (producteur indépendant d’électricité) et se charge des différentes phases du projet, du développement en passant par la construction, le financement puis l’exploitation des installations et équipements.

A propos de l’American School of Antananarivo

Fondée en 1969, l'American School of Antananarivo (ASA) est la première école internationale de langue anglaise à Madagascar. L'ASA est accréditée par la Middle States Association et autorisée par l'Organisation du Baccalauréat International à proposer le Programme primaire depuis 2013 et le Programme du diplôme depuis 2018. Elle compte environ 265 élèves et 35 enseignants représentant plus de 30 nationalités. Son programme d'enseignement - de la maternelle à la terminale (PreK-12) - aboutit à l'obtention de deux diplômes: le diplôme de fin d'études secondaires américain ou “High School Diploma”, et le diplôme du Baccalauréat international. Son campus est situé dans le complexe Le Park à Alarobia.