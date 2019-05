Alexis John-Ahyee, directeur Afrique de l’Ouest et centrale de HEC Paris, en tournée à Libreville

(HEC PARIS ) - HEC Paris Executive Education, institution de renommée mondiale pour la formation continue des Cadres et Dirigeants, a organisé une masterclass sur « Les défis de la révolution numérique en Afrique », le lundi 6 mai à Libreville (Gabon). Cet événement a été dispensé par le Professeur François Cazals et a porté sur l’impact des innovations technologiques qui transforment radicalement les comportements humains, les modèles d’affaires et les organisations.

Au cours de cette masterclass une analyse sur la position dominante sino-américaine d’un point de vue géopolitique a été présentée, à savoir comment les organisations africaines peuvent tirer parti de cette révolution digitale, dans ce monde en profonde mutation où la montée en puissance du numérique permet d’adopter de nouveaux comportements et d’appréhender de nouveaux business models.

HEC Paris Executive Education propose le programme « Le management stratégique à l’ère du digital » en partenariat avec GAINDE 2000, spécialiste de conception et mise en œuvre de solutions technologiques de pointe pour les gouvernements et les entreprises. Cette formation répond aux besoins de développement des compétences des dirigeants et managers et est construite en 5 modules indépendants de 3 jours, capitalisables pour obtenir un Executive Certificate. Le module qui se tiendra du 16 au 18 juillet 2019 au Nomade Suites Résidences à Libreville, développera les éléments abordés dans la Masterclass : Les GAFA et la 5ème révolution du numérique, le panorama du digital en Afrique, les nouveaux business models, l’ubérisation de l’économie, les Big Data, l’intelligence artificielle et la Data Driven Stratégy. Une étude de cas sur la stratégie digitale en Afrique sera réalisée à la fin de ce module. L’objectif de ce programme de 3 jours est d’acquérir une nouvelle vision stratégique de l’organisation.

« Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec HEC Paris. Préparer les acteurs africains aux mutations de leurs écosystèmes est une manière de les préparer aux enjeux économiques de demain », déclare Ibrahima Diagne, Administrateur Général de GAINDE 2000.

Alexis John-Ahyee, en tournée dans les capitales africaines depuis sa nomination, présentera également la stratégie d’HEC Paris pour l’Afrique ainsi que l’offre diversifiée de formations conçue pour les cadres du continent. « HEC Paris a ouvert fin 2018 un Bureau à Abidjan pour former les talents francophones africains. Nos formations, reconnues à l’international, permettent aux dirigeants d’acquérir des compétences dans des secteurs clés de l’entreprise tels que la finance ou le management. Le MUST, l’EMBA, le Certificat Finance et aujourd’hui le programme GAINDE 2000 offrent des outils indispensables pour les managers. HEC Paris se rapproche des leaders africains pour leur permettre d’obtenir des diplômes et certificats aux standards internationaux sans avoir à se déplacer en Europe. Une manière de leur faire gagner du temps et de l’argent », déclare Alexis John-Ahyee, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale d’HEC Paris.

L’engagement d’HEC Paris en Afrique s’inscrit sur le long terme. L’Ecole souhaite mettre son expertise en matière d’entrepreneuriat au service des pays d’Afrique en contribuant à la formation des futurs décideurs africains.

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management HEC Paris offre une gamme complète de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour les cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, 4500 étudiants et 8000 cadres et dirigeants en formation chaque année.