Côte d’Ivoire : plus de 400 cadres de l'administration publique et privée ont été formés en Chine en 2019

(Agence Ecofin) - Selon l'Ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, 444 cadres ivoiriens de l'administration publique et privée ont suivi des formations en Chine en 2019. Offertes dans le cadre de l’aide au développement, elles ont consisté en des participations aux séminaires et ateliers de formation dans divers domaines, dont la diplomatie, la planification urbaine, l'agriculture, la défense, la culture, la sécurité et la communication.

Par le biais de son ambassadeur, Wan Li, la Chine a promis l’augmentation de son investissement dans les projets de formation ; une initiative qui au-delà de la Côte d’Ivoire devrait concerner toute l’Afrique. Il faut dire que ces dernières années, le financement chinois dans le domaine de la formation en Afrique est en hausse au point de devenir la principale des aides, devançant les prêts en baisse à cause des inquiétudes de Pékin en ce qui concerne les remboursements.

Dans ce contexte, l'assistance en nature comme la formation est devenue un outil majeur pour accroître l'accès des Chinois aux marchés africains. Ainsi, l’empire du Milieu a entrepris sur le continent africain, plusieurs projets de formation. Le dernier en date a été annoncé le mois dernier au sommet agricole sino-africain.

Le pays d’Asie s’est engagé à former 10 000 Africains dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture au cours des trois prochaines années.

Vanessa Ngono Atangana