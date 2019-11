Des institutions francophones lancent un cours en ligne sur la nutrition dans le diabète en Afrique

(Agence Ecofin) - Les universités de Montréal, Libre de Bruxelles, et Genève lancent en collaboration avec l’Université de Bamako, au Mali, et le Réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, un cours en ligne gratuit sur la nutrition dans le diabète de type 2 en Afrique.

Le cours sous forme de MOOC (Massive Open Online Course) s’adresse en priorité aux étudiants, professionnels et personnels de santé ou de nutrition qui souhaitent s’outiller pour mieux intégrer la nutrition dans les soins aux personnes vivant avec le diabète.

L’objectif du programme est de montrer comment intégrer l’écosystème et les traditions alimentaires africaines dans une alimentation diabétique. A travers les 23 modules que comprend le cours, il s’agira de démontrer l’importance de la nutrition, chez le patient, pour la prise en charge comme pour la prévention du diabète, en Afrique.

Aujourd’hui, le diabète est considéré comme un problème de santé publique dans le monde et particulièrement en Afrique où il connait une croissance plus rapide. Il touche environ 25 millions de personnes sur le continent contre 4 millions en 1980, entrainant ainsi un coût économique considérable.

Selon un rapport publié par la revue médicale britannique The Lancet Diabetes & Endocrinology en 2017, les coûts liés au diabète en Afrique subsaharienne pourraient tripler d'ici 2030 pour atteindre 52 milliards d'euros. En 2015, le fardeau économique du diabète représentait environ 17 milliards d'euros, soit 1,2% du produit intérieur brut de la région. Ce montant inclut le coût des traitements et des hospitalisations, les pertes de productivité et les arrêts de travail.

Vanessa Ngono Atangana