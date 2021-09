Sénégal : une formation pour les entrepreneurs du domaine de l’eau et assainissement

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, l’accès à l’eau et aux services d’assainissement reste un problème majeur. Pour y trouver des solutions, un partenariat vient de lancer une formation et un programme en vue de soutenir les entrepreneurs du domaine.

Le Young Water Fellowship, un programme qui vise à donner aux jeunes leaders les moyens de mener des initiatives concernant l’eau et l’assainissement dans leurs communautés et de créer des entreprises sociales, en partenariat avec l’incubateur Concree propose une formation aux entrepreneurs sénégalais ayant une idée d’entreprise ou une entreprise qui contribue à résoudre les problèmes d’eau, d’assainissement, d’hygiène, de pollution de l’eau et/ou de pénurie d’eau dans leurs communautés.

La formation présentielle cible les jeunes entrepreneurs ayant entre 18 à 35 ans. Le candidat doit être le fondateur ou cofondateur de l’entreprise et être capable de comprendre et de s’exprimer en français.

Elle est décomposée en deux sessions d’une semaine chacune sur la gestion d'entreprise dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. La première a lieu du 25 au 30 octobre prochain et la seconde en janvier 2022. Les participants bénéficieront également des séances de coaching à distance et d'affectation de mentors.

Il s’agit à travers ces activités de donner aux entrepreneurs les moyens d’agir efficacement pour leurs communautés et devenir des acteurs de développement à enjeux nationaux et internationaux.

Les frais de formation, de voyage jusqu'au lieu de formation, d’hébergement et de nutrition seront pris en charge par les organisateurs.

Au Sénégal les problèmes d’accès à l’eau et d’assainissement sont toujours présents, même si le problème se pose moins en milieu urbain. Ce qui représente un handicap dans la lutte contre le coronavirus qui exige la disponibilité des services essentiels d’hygiène. Mais, cette question n'est qu'un élément de la crise plus large de l'eau et de l'assainissement.

Vanessa Ngono Atangana