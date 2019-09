Togo : l’ARPM organise une série de formation pour les jeunes et les femmes entrepreneures

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du Togo organise une série de formation en faveur des jeunes et des femmes entrepreneures de tous les secteurs sur les procédures de passation des marchés publics. Le projet est réalisé avec l’appui du Fonds d’aide aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ), et de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP).

Les formations se tiendront successivement jusqu’au 20 septembre 2019. Elles se dérouleront dans plusieurs sites et villes du pays notamment Lomé, Atakpamé et Kara. Les informations relatives à la participation et au calendrier de ces formations sont disponibles dans les représentations de l’ARMP et de ses partenaires.

Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure des 25% de parts de marchés publics. En effet, après avoir en janvier 2018 statué à 20% la quote-part des marchés publics à attribuer aux jeunes et aux femmes, le président togolais a, en avril 2019, élevé ce taux à 25%.

Les types de marché et ouvrages à réaliser concernent les travaux de construction, d’aménagement et de réhabilitation ; les fournitures et services, ainsi que les prestations intellectuelles.

Vanessa Ngono Atangana