Dernier délai pour s’inscrire au prochain cours sur la gouvernance foncière en Afrique, du programme NELGA

(Agence Ecofin) - Le réseau d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA), une initiative de l’Union africaine, de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et de la Banque africaine de développement, a lancé un appel à candidatures pour son prochain programme de formation sur la gouvernance foncière.

De courte durée, cette formation va aborder plusieurs questions dont l'économie politique de la gouvernance foncière, la gestion des ressources naturelles et l’administration des terres en milieu rural et urbain. Il s’adresse aux décideurs et aux praticiens fonciers sur le continent.

Ceux-ci, en plus de justifier d’une expérience dans le domaine, doivent être titulaires d'un diplôme de premier cycle. Les candidats sans diplôme universitaire peuvent être considérés s'ils ont 10 à 15 ans d'expérience professionnelle.

Les candidats ont jusqu’au 7 juin 2019 (demain) pour postuler.

Le financement garantit les frais de cours, les déplacements et l'hébergement. Le programme aura lieu du 12 au 16 août 2019 à Accra au Ghana. Le programme couvre tout le continent, mais chaque session a une orientation régionale dans laquelle elle est proposée. Pour cette fois en Afrique de l’Ouest, d’autres régions abriteront également le programme dans les prochains mois.

Vanessa Ngono Atangana