La Fondation Teolis et la GIZ ambitionnent de lancer une Ecole supérieure du numérique au Togo

(Agence Ecofin) - La Fondation éponyme du fournisseur d’accès internet (FAI) Teolis et la GIZ – Togo, l’agence de coopération internationale allemande, se sont alliées via une convention de partenariat pour créer une Ecole supérieure du numérique.

La mise en œuvre de ce projet traduit, selon ses promoteurs, leur attachement à l’éducation aux métiers du digital et du numérique comme préalable à toute ambition d’émergence.

La GIZ et la Fondation Teolis justifient en outre leur initiative par les multiples avantages que procure l’accès au digital. Notamment la possibilité de voyager sans bouger, suivre des formations diplômantes en restant chez soi, donc à coûts et efforts réduits, décrocher des emplois à distance, et profiter de nouveaux métiers du numérique, comme ceux de développeurs web, de community managers et autres.

« La mise en place d’une Ecole supérieure du numérique - TEOLIS, qui constitue un pilote, sera développée, renforcée et répliquée, dans les prochaines années », dévoilent les deux institutions partenaires.

Séna Akoda