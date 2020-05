Covid-19 : L’UNESCO, l’OMS et le Knight Center lancent un cours en ligne pour les journalistes

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un cours massif accessible à tous en ligne (MOOC) sur le thème : « Journalisme en temps de pandémie : couvrir le covid-19 aujourd’hui et dans l’avenir » coordonnés par le Knight Center for Journalism in the Americas.

Composée de 4 modules, la formation a démarré le 4 mai 2020 et s’achèvera le 31 mai. Elle aborde notamment les pandémies et les crises sanitaires du XXe siècle et la réaction des gouvernements.

Le deuxième module va s’intéresser au déroulement de la pandémie en 2020. Le troisième quant à lui, va aborder l’importance de la liberté d’expression et la façon de combattre la désinformation et la mésinformation sur la pandémie. Le dernier module va s’accentuera sur les angles de traitement des sujets à venir et la protection du journaliste dans l’exercice de son métier.

Le cours est dispensé par des experts et comprend une série de vidéos, des présentations PowerPoint, des lectures, des quiz et des forums de discussion. Le programme est disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais.

Lyse Davina Nguili