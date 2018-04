  Nigeria: les services du gouverneur de Lagos vont créer 5000 centres de codage dans l’Etat  

(Agence Ecofin) - Akinwunmi Ambode (photo), le gouverneur de l’Etat de Lagos, au Nigeria, a décidé de créer 5000 nouveaux centres de codage sur son territoire de compétence, d’ici la fin de l’année. Les structures seront ouvertes dans les écoles primaires et secondaires. 50 centres seront extrascolaires, ouverts dans les bibliothèques publiques, les centres communautaires et les centres de formation privés.

D’après Obafela Bank-Olemoh, le conseiller spécial à l’éducation du gouverneur, les centres de codage seront construits dans le cadre du Code Lagos Initiative, initié depuis 2016 par le ministère de l’Education de l’Etat de Lagos.



L’objectif recherché par le gouvernement régional, à travers les 5000 nouveaux centres de codage, est de doter plus d’un million de personnes de compétences dans la conception et l’écriture de programmes informatiques, la création de logiciels et d’applications numériques. Selon Obafela Bank-Olemoh, dans sa première phase, Le Code Lagos Initiative a permis de former plus de 15 000 personnes. C’est ce succès qui a contribué à l’approbation de la mise en œuvre de la prochaine phase de l'initiative.



Obafela Bank-Olemoh a déclaré que « d'ici le 9 avril 2018, les cours de codage recommenceront dans les centres extrascolaires qui accueillent les résidents de Lagos, âgés de plus de 16 ans, et qui ne fréquentent actuellement aucune école primaire ou secondaire à Lagos ». Il a ajouté que pour les écoles primaires et secondaires, le lancement des cours de codage devrait également commencer, ce mois. 400 écoles installées dans les six districts éducatifs de l'Etat sont concernées.