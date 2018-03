L’homme le plus riche d’Afrique lance une école de commerce et de management au Nigeria

(Agence Ecofin) - Le magnat nigérian des affaires, Aliko Dangote, vient de lancer une école de commerce et de management rattachée à l'Université Bayero dans l’Etat de Kano (Nord du Nigeria), en vue de former les futures élites économiques au Nigeria et dans d’autres pays du continent.

Dangote Business School a été inaugurée le 2 mars en présence du tycoon nigérian, qui arrive depuis plusieurs années, en tête du dernier classement des milliardaires africains, établi par le magazine américain Forbes, et du gouverneur de l'Etat de Kano, Abdullahi Umar Ganduje.

Aliko Dangote a déclaré à cette occasion, que l’école fait partie de ses contributions à l'éducation entrepreneuriale de haut niveau au Nigeria. «Mon objectif est de faire de cette école de commerce, une référence quand il s'agit d'apprendre à faire des affaires avec succès au Nigeria et en Afrique. Cela signifie que cette école devrait mener des études et des recherches spécifiques à nos besoins et à nos façons de faire ; ce qui permettrait de partager davantage d'informations sur la façon dont les Africains peuvent faire des affaires.», a-t-il souligné.

Installé dans un bâtiment de 3,5 millions de dollars, offert par le milliardaire à l’Université de Bayero, Dangote Business School a été déjà accréditée par la Commission nationale des universités. Elle sera la première école de commerce au Nigeria à offrir le programme de doctorat en administration des affaires. Des discussions sont également en cours pour développer un partenariat stratégique entre la nouvelle école et Harvard Business School.

Dangote Business School comprend entre autres, un auditorium de 650 places, deux théâtres, quatre amphithéâtres, deux bibliothèques et un incubateur d’entreprises.

