Côte d’Ivoire : le Canada finance à hauteur de 3 millions $ un projet visant la scolarisation de 32 000 jeunes filles

(Agence Ecofin) - Le Canada a accordé un appui financier d’une valeur de 2 milliards FCFA (environ 3 millions $) à la Côte d’Ivoire dans le cadre du projet « Pour chaque fille, le droit à l’éducation » initié par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Prévu pour une durée de 2 ans, ce projet concernera plus de 32 000 filles âgées de 10 à 18 ans, du district d’Abidjan et de la région du Tonkpi (ouest de la Côte d’Ivoire). L’objectif consiste à offrir une éducation de qualité dans un environnement adapté.

Dans sa phase pratique, il s’agira notamment, d’une part, d’apporter un appui structurel, en vue d’une meilleure réponse aux besoins d’éducation des filles en situation d’urgence. Et d’autre part, d’offrir en dehors de l’école, des formations techniques et qualifiantes dans des domaines non traditionnels pour les filles.

A cet effet, l’UNICEF a élaboré un système d’information par téléphonie mobile qui permet l’implication de la communauté dans l’éducation scolaire des enfants. Dénommé « Edutrack », il va permettre de donner des informations sur les absences des élèves et des enseignants, ainsi que les résultats scolaires.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, Julie Shouldice, a fait savoir que « notre partenariat avec l’UNICEF et le Gouvernement ivoirien a pour but de favoriser le maintien des filles à l’école, à travers une éducation inclusive et de qualité. Investir dans l’éducation des filles reste un des moyens les plus efficaces et équitables d’accélérer le développement d’un pays ».

Selon les chiffres officiels, en Côte d’Ivoire, plus d’une fille sur quatre ne va pas à l’école primaire. Au niveau de l’enseignement secondaire, seulement 25% des filles achèvent leur scolarité contre 31% chez les garçons.

André Chadrak