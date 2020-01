Fin de formation : MDE Business School salue le mérite de 34 chefs d’entreprises auditeurs de l’Advanced Management Program 2019

(MDE BUSINESS SCHOOL) - Depuis 2004, MDE Business School s’est positionnée comme un acteur majeur de la promotion du secteur privé en Côte d’Ivoire à travers des offres de formation de qualité axée sur le management des opérations, le leadership, le marketing stratégique, la gestion des ressources humaines, la transformation digitale, etc. déclinées autour de 4 programmes de standards internationaux. Ce sont : l’Advanced Management Program (AMP), le Program for Management Development (PMD), le Program for Leadership Development (PLD) et le Public-AMP.

Ce sont à ce jour plusieurs dizaines de dirigeants de premiers niveaux qui ont pu bénéficier des programmes Executive Education que MDE Business dispense en partenariat avec écoles de Management classées parmi les plus prestigieuses au monde comme l’ENAP du Québec et surtout l’IESE de Barcelone, consécutivement n°1 mondial en Exécutive Education depuis 2015 selon le Financial Time.

Faut-il le rappeler, MDE Business School est membre du réseau IESE. Et au sein de ce réseau de qualité, elle s’est lancée, depuis sa création, dans une logique proprement transformatrice en se donnant pour mission d’outiller les opérateurs économiques d’ici et d’ailleurs afin de leur permettre de répondre efficacement aux défis et enjeux actuels du management et du redressement économique. Son credo « construire le futur, changer le présent ».

Il ne peut en être autrement, car, comme l’expliquait Guillaume Fandjinou DGA, Directeur des Programmes à MDE Business School, à l’époque actuelle, « la volatilité des marchés, la transformation digitale et l’innovation changent et remodèlent totalement la façon dont s’organise la compétition sur le marché au niveau des entreprises, quels que soient les secteurs d’activités. Pour faire face avec succès à ces défis des temps nouveaux, les Dirigeants d’entreprises se doivent de développer de nouvelles habiletés leur permettant de penser global, d’agir en parfaits stratèges avec des critères éthiques et un sens des responsabilités sociales et d’être de véritables acteurs du changement ».

C’est tout l’intérêt de l’AMP (Advanced Management Program) dont la 9e promotion a reçu un vibrant hommage ce samedi 19 octobre 2019 à la salle de conférence du CRRAE-UEMOA, Abidjan Plateau à travers une cérémonie de graduation et ce en présence de son Excellent Monsieur l’Ambassadeur d’Espagne, des Alumni de MDE, des amis, collaborateurs et familles venus massivement pour l’occasion, et dont la présence a donné un cachet particulier à cette fête de l’excellence.

Prise d’assaut dès le matin, la salle de conférence de l’immeuble versus Bank était plein comme un œuf. Le monde dehors pouvait encore remplir une grande salle et in en resterait encore des centaines. Personne ne coulait se faire conter l’évènement. À l’honneur ce jour, ce fut 34 Présidents Directeurs Généraux et Directeurs Généraux d’entreprises diverses en Côte d’Ivoire qui, durant neuf mois, ont brillamment satisfait aux exigences de cette formation de haut niveau en Executive Education.

A 10 heures la cérémonie démarre, les impétrants font leur entrée majestueuse dans la salle, le public est en extase. Appelés un à un, les nouveaux diplômés marchent d’un pas solennel vers l’estrade et reçoivent leurs diplômes et écharpes de graduates. Moments chargés d’émotion, ils sont acclamés par une foule conquise, fier de ces patrons. Quand la solennité s’estompe, les selfies reprennent de plus belle sous l’œil humide des parents, photos de souvenir pour immortalise ce moment intense. L’événement est d’autant plus marquant qu’il marque la fin d’un parcours fait de sacrifices, de découverte…

Notons que la formation se déroule en plusieurs sessions entre Abidjan et Barcelone avec pour objectif de permettre aux participants d’améliorer leurs processus de prise de décision, de développer leur talent de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques du pilotage d’entreprise en accord avec les derniers apports scientifiques et technologiques. Cette cérémonie de graduation montre que ces dirigeants d’entreprises sont désormais prêts pour de nouveaux challenges. « Vous sortez de ce programme avec de nouveaux instruments et outils qui vous aideront à résoudre de manière efficiente et durable les problèmes de vos organisations. Ce sera une de vos forces pour le futur, car étant désormais équipés de bons outils et de connaissances adaptés, vous pourrez montrer au reste du monde comment travailler efficacement, malgré la complexité inhérente au monde qui nous entoure. Je vous encourage à continuer ce chemin, à prendre les bonnes décisions afin d’avoir un impact positif sur votre société tout en gardant comme but ultime d’améliorer le futur de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique et du Monde entier » a lancé, à l’endroit des récipiendaires, le professeur Jaume Llopis, représentant l’IESE Business School de Barcelone à cette cérémonie.

Signalons que les participants, comme pour chaque année d’ailleurs, étaient issus de divers secteurs d’activité tels que : la finance, l’architecture, le BTP, l’automobile, la santé, l’industrie pharmaceutique, l’humanitaire, le commerce, l’électricité, l’ingénierie, l’agro-industrie, la logistique, et bien d’autres encore ; une palette d’hommes et de femmes de qualité formés dans la passion du progrès qui, au terme de ce périple n’ont pas manqué tous de saluer les retombés de cette belle aventure transformatrice que fut pour eux l’AMP. « Dans ce monde en perpétuel changement, ou la seule constante est que tout change tout le temps, nous étions tous ici présent à la recherche de solutions aux problématiques diverses et variées auxquels nous faisions face dans nos organisations, que nous devons conduire, vers toujours plus de croissance et surtout de développement par nos prises de décisions quotidiennes. Avec l’AMP, l’apprentissage de nouveaux outils et la pratique de nouvelles méthodologies nous ont permis de nous bonifier de ressortir le meilleur de nous dans nos pratiques managériales au quotidien » en témoigne Henri Serge Gauta, Président de la promotion AMP 2019. Aujourd’hui, nous vous passons le flambeau.

Il a clos son propos en invitant en effets tous les autres dirigeants d’entreprises à se lancer à leur dans cette belle aventure afin de profiter de cette lucarne pour améliorer leur gestion. Pour information les inscriptions pour l’édition 2020 sont ouvertes.

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de hauts niveaux de développement et d’impacter positivement tout leur entourage. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

