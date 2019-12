Mali : deux universités s’associent à ONU Femmes pour lancer un Master sur le genre et le développement

(Agence Ecofin) - L’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) et l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB) se sont associées à ONU Femmes Mali pour lancer un Master en genre et développement. Il s’agit à travers cette nouvelle filière d’apporter une analyse approfondie des modes d’intervention de l’Etat et des collectivités ainsi que des institutions internationales sur les inégalités entre femmes et hommes.

La formation se fera en faveur de la lutte contre les discriminations dans tous les domaines de politique sociale. Ainsi, le développement du cours intègrera plusieurs modules dont les politiques publiques du point de vue de la promotion du genre, le développement et les droits de l’Homme, le droit international humanitaire (DIH), le droit international du développement (DID), le droit de la famille, les droits matrimoniaux, de succession, les libéralités et la santé de la reproduction.

À côté des questions liées au genre, le Master abordera également les disciplines telles que la gestion des ressources humaines, la communication, la méthodologie de recherche en sciences sociales, la gestion des conflits, l’informatique, la comptabilité générale.

L’instauration de cette filière a pour finalité de doter le Mali en particulier, et la sous-région ouest-africaine en général, de ressources humaines compétentes en matière de genre. Car bien que les enseignements liés à ce domaine soient proposés dans certains instituts de formation du pays, ils ne faisaient cependant pas l’objet d’un cursus particulier.

Vanessa Ngono Atangana