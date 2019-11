L’ENSEA de Côte d’Ivoire envisage d’ouvrir une école de statistique à l’Université du Liberia

(Agence Ecofin) - L’Ecole nationale supérieure de Statistique et d’économie appliquée (ENSEA), une institution ivoirienne qui a pour vocation de former les statisticiens en Afrique, a conclu avec l’Université du Liberia, un partenariat qui devrait aboutir à la création d’une école de statistique au sein de l’institution universitaire.

Le partenariat permettra à l’ENSEA de proposer des programmes de formation aux Libériens en statistique et en économie. Les formations concerneront au premier chef les enseignants et les étudiants. Elles débuteront par des programmes de certification pour ensuite évoluer vers un programme de licence en statistique, puis de maîtrise et enfin de doctorat.

Rappelons que l’ENSEA travaille actuellement en partenariat avec l'Union africaine pour la création d’une école régionale de formation en statistique et en économie. Ce projet vise à influencer les politiques publiques compte tenu de l’omniprésence de la statistique dans tous les secteurs d’activité, dans les administrations publiques et privées et dans les organisations régionales et internationales.

Malgré les efforts consentis, le domaine de la statistique reste peu développé en Afrique subsaharienne en raison de la faiblesse de la diffusion des données et du déficit de statisticiens remarquables sur le continent. Jusqu’en 2006 par exemple, il n’y avait aucun statisticien en Guinée équatoriale.

Aujourd’hui, plusieurs structures s’investissent à en former un grand nombre pour faire face à la situation. En Afrique subsaharienne francophone, on compte trois écoles de référence à savoir : l’ENSEA Côte d’Ivoire, l’Ecole nationale de statistique et de l’analyse économique de Dakar au Sénégal et l’Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé au Cameroun.

Vanessa Ngono Atangana