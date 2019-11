Togo : une enveloppe de 15 millions € de l'AFD pour soutenir les réformes du système éducatif

(Agence Ecofin) - L'Agence française de développement (AFD) vient d'octroyer un financement de 15 millions € au Togo, en appui au secteur éducatif, dans le cadre du Projet d’appui à la réforme des collèges (Parec).

Cette facilité devrait permettre d’améliorer les capacités et les conditions d’accueil dans les collèges publics des régions Maritime, Plateaux et Savanes. Plus de 160 collèges sont concernés.

Concrètement, près d'une centaine de collèges d’enseignement général (92) seront équipés de nouvelles salles de classe et 75 autres bénéficieront d’appuis financiers pour leur modernisation.

Prévu pour être déployé sur 4 ans, le PAREC II se décline en trois volets essentiels : la construction de 380 nouvelles salles de classe avec les équipements sanitaires et administratifs connexes ; l’appui au déploiement opérationnel de projets qui offrent aux collégiens (les jeunes filles en particulier) un environnement scolaire protecteur, inclusif et sensible au genre ; le renforcement des capacités, à échelle nationale, de près de 4000 chefs d’établissement, enseignants volontaires et enseignants titulaires.

La cérémonie de signature de la convention de financement s’est tenue, le lundi 4 novembre 2019 à Lomé. Le Togo était représenté par Sani Yaya, ministre de l'Economie et des Finances, et les partenaires français par Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo, et François Jacquier-Pelissier, directeur-pays de l'AFD.

