La Commission de la CEDEAO ouvre un centre de formation des ressources humaines à Abuja

(Agence Ecofin) - La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a ouvert le 3 février 2020, un centre de formation des ressources humaines à Abuja, au Nigeria. A en croire le communiqué publié à cet effet, deux autres centres du genre seront ouverts dans les villes de Lagos au Nigeria et de Lomé au Togo.

Le centre ouvert à tous les ressortissants des pays membres de la communauté, sera concentré sur la formation intra-institutionnelle et interinstitutionnelle ainsi qu'à l'initiation du personnel nouvellement recruté et à la facilitation d'activités telles que la formation de formateurs. À cet effet, il a été conçu pour être un pivot pour la diffusion des idées autour du programme de réformes de la CEDEAO au point de devenir une référence pour l'excellence de la formation sur le continent.

En vue du bon fonctionnement du centre, la CEDEAO a émis son souhait de développer des partenariats avec d’autres institutions à l’instar des universités, de la société civile et de toute autre organisation défenseur des droits de l’homme, afin de développer des programmes communs et d’enrichir le contenu de ses manuels et modules de formation.

La création des centres de formation des ressources humaines de la CEDEAO est l'une des recommandations de la 22e réunion du comité d'administration et des finances, tenue à Abuja, en novembre 2017, qui a appelé à l'harmonisation et à la centralisation des programmes de formation du personnel des institutions de la CEDEAO et de ses agences.

Vanessa Ngono Atangana