(Agence Ecofin) - L’Académie digitale de Kinshasa, une école privée spécialisée dans la formation des codeurs et des développeurs en RDC, a ouvert ses portes. Créée sous le réseau d’écoles de code Simplon.co, une entreprise française de fabriques numériques et inclusives, l’école kinoise connue sous l’appellation Kinshasa Digital Academy s’ajoute aux autres du genre déjà implantées sur le continent, notamment en Côte d’Ivoire.

L’académie offrira des formations certifiantes, intensives et professionnalisantes dans les technologies de l’information. Au final, selon le cursus choisi, les apprenants devront être capables de créer des applications web et mobiles, de créer des sites internet, de faire du digital marketing et de mettre en place des plateformes d’e-commerce et de maîtriser des outils numériques. Ils recevront en fin de parcours un certificat Simplon, équivalant à un Bac+2, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles françaises. Ces certificats sont en procédure de reconnaissance en RDC.

L’objectif de cette formation est de permettre aux apprenants d’atteindre un taux d’employabilité de 100%. Pour mettre en œuvre cette politique, l’école met les étudiants assez tôt à la disposition des entreprises et assure leur suivi pendant deux années après la fin de la formation.

La première promotion composée d’environ 40 étudiants a déjà été lancée. Cependant, il est possible de s’enregistrer pour la prochaine promotion qui débutera entre octobre et décembre 2020, en attendant que la phase de sélection soit ouverte.

Vanessa Ngono Atangana