La Fondation Tony Elumelu annonce l’ouverture des dépôts de candidatures de son programme de formation d’entrepreneurs pour le 1er janvier 2020

(Agence Ecofin) - La Fondation Tony Elumelu a annoncé l’ouverture des dépôts de candidatures de son programme de formation annuel d’entrepreneurs pour le 1er janvier 2020. Ouvert aux entrepreneurs de toute l’Afrique et de tous les secteurs, le programme cible en priorité ceux ayant soit une idée de démarrage, soit des entreprises de moins de 3 ans d’existence.

Les entrepreneurs retenus pour le programme bénéficieront d’une formation en affaires et d’un mentorat. Ils disposeront également d’un capital d’amorçage non remboursable et de possibilités de réseautage mondial.

Les candidatures seront présentées via TEFConnect, le centre de réseautage numérique de l’écosystème de l’entrepreneuriat africain, créé par la fondation.

Comme les éditions précédentes, celle de 2020 a pour objectif de créer des millions d’emplois et les revenus nécessaires au développement durable du continent. Pour atteindre cet objectif, la fondation a débloqué 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, former, encadrer et financer 10 000 jeunes entrepreneurs africains.

Vanessa Ngono Atangana