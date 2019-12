Le groupe Curro intègre trois écoles dans son portefeuille d’établissements scolaires en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Curro, une plateforme d’enseignement privé en Afrique du Sud a intégré trois nouveaux établissements scolaires dans son portefeuille. La société qui développe et gère des écoles et collèges d’enseignement privé, a racheté la King’s School Linbro Park ainsi que deux autres écoles à un montant non divulgué.

Ces nouveaux actifs vont permettre à Curro de renforcer son empreinte géographique en Afrique du Sud. Le groupe a l’intention de se consacrer au développement des structures existantes dans un premier temps. Il poursuivra avec des acquisitions ciblées par la suite.

Selon des prévisions émises par le groupe dans son rapport d’activité comptant pour le premier semestre 2019, Curro a évalué à 1 milliard de rands l’investissement nécessaire pour le développement et l’exploitation de nouveaux campus ainsi que pour le réaménagement d’infrastructures existantes.

A fin juin 2019, le groupe comptait 164 écoles et 68 campus qui regroupaient un total de 57 173 apprenants. Ses revenus ont progressé de 19 % à 101,3 millions de dollars contre 84,9 millions de dollars à fin juin 2018.

Chamberline Moko