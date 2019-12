Enseignement international : 4 des 10 villes les moins chères au monde sont africaines (étude)

(Agence Ecofin) - L’International Schools Database, une institution qui étudie les données mondiales relatives aux coûts de la formation dans les écoles internationales de 56 villes dont 6 africaines dans 52 pays, vient de publier son classement pour l’année 2019.

Il en ressort que 4 des 10 villes les moins coûteuses au monde sont africaines. La ville de Kampala en Ouganda est celle qui a le coût de formation le plus abordable au monde, avec seulement 523 dollars de frais minimum de scolarité par an.

Avec un prix moyen de formation qui s’élève à 7222 dollars par an, Nairobi, au Kenya est la ville où les écoles internationales sont les plus coûteuses en Afrique. D’après le rapport, cela serait dû à la forte demande d'enseignement international au Kenya.

Le Caire arrive deuxième dans le classement avec un prix moyen de 5970 dollars par an. En revanche, les villes d’Addis-Abeba en Ethiopie et du Cap en Afrique du Sud sont les moins coûteuses du continent avec respectivement 4800 et 4128 dollars correspondant au prix moyen de formation par an dans les écoles internationales.

Sur le plan mondial, l’enseignement international est plus cher en Asie, en particulier en Chine ; avec Beijing et Shanghai en tête de classement.

Vanessa Ngono Atangana

Prix ​​des écoles internationales par an en dollar