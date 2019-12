La BAD et Microsoft lancent une plateforme de formation numérique sur le codage destinée aux jeunes africains

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) et la société de technologie Microsoft ont lancé une plateforme de formation numérique sur le codage. Baptisée «Coding for Employment», la plateforme est déjà disponible en ligne via le lien coding4employment.org

Accessible gratuitement dans les 54 pays africains, cette plateforme est un outil destiné à fournir des compétences numériques aux jeunes africains. Elle propose des cours techniques tels que le développement Web, la conception, la science des données et le marketing numérique.

La particularité de ces cours est qu’ils sont disponibles sur les appareils mobiles, même dans les contextes de connectivité internet faible, et possède une interface abordable, facile à naviguer, sécurisée et privée. Pour les besoins d’adéquation au marché de l’emploi, les cours seront constamment modifiés.

Notons que ce programme a été initié lors de la Conférence économique africaine en 2019 à Charm el-Cheikh, en Egypte afin de promouvoir une culture d'apprentissage continue chez les jeunes et renforcer leur capacité à façonner l'avenir du continent. Ainsi, il se présente comme un élément crucial du programme stratégique de la BAD dont l’objectif est de créer 25 millions d'emplois d'ici 2025, et à doter 50 millions de jeunes africains de compétences compétitives.

Vanessa Ngono Atangana