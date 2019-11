Libye : l’Université de Benghazi ouvre un incubateur pour accompagner les étudiants à intégrer le secteur privé

(Agence Ecofin) - L’Université de Benghazi, en Libye, vient d’inaugurer un incubateur d’entreprise au sein de son campus. Le projet a bénéficié du soutien de la Chambre de commerce, de l’industrie et de l’agriculture de Benghazi et de la coopération d’Expertise France, un établissement public français à caractère industriel et commercial.

L’incubateur va accompagner des étudiants, des diplômés, des demandeurs d'emploi et des entrepreneurs à intégrer le secteur privé. Cet accompagnement va se matérialiser à travers des séances de coaching et de formations pour leur inculper l'esprit d'entreprise et le management.

Cette initiative entre dans le cadre du projet libyen et même continental qui consiste à la responsabilisation des établissements d’enseignement afin de leur permettre de contribuer à la création d'opportunités commerciales pour les jeunes et de soutenir l'économie.

Aujourd’hui, les incubateurs universitaires sont considérés comme des catalyseurs au développement de l’entrepreneuriat et le point de départ de la vulgarisation des résultats de recherche. Ils sont les lieux d'accueil, d'assistance et d'accompagnement pour les porteurs de projets en milieu scolaire et universitaire.

Ces dernières années, plusieurs incubateurs universitaires ont vu le jour sur le continent tel que les incubateurs des Universités Cheikh Anta Diop et Gaston Berger au Sénégal.

Vanessa Ngono Atangana