L’incubateur sud-africain Injini propose une formation aux entrepreneurs numériques du secteur de l’éducation en Afrique

(Agence Ecofin) - Injini, un incubateur de technologie éducative en Afrique basé en Afrique du Sud, ouvre les candidatures pour la quatrième session de son programme de formation destiné aux entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes dans le secteur de l’éducation.

La formation est accessible aux ressortissants de tous les pays d’Afrique. Elle concerne les membres des équipes dirigeantes des start-up basées sur le continent et qui proposent des solutions éducatives notamment sur l'amélioration des résultats scolaires. En plus de répondre à ce premier critère, il est également exigé aux candidats d’avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise et d’être éligible à postuler pour un visa sud-africain. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 décembre 2019.

Le programme de la formation couvre environ 22 semaines et comprend deux phases en présentiel au Cap, en Afrique du Sud, composées d’ateliers de formation et de séances de coaching sur l’entrepreneuriat, les affaires et les nouvelles techniques éducatives et technologiques. Les sessions en présentiel seront intercalées d’une phase de terrain. Celle-ci consistera à une assistance à distance pour aider les participants à mettre les leçons de la première phase en pratique.

Outre la formation, les participants recevront une subvention de 100 000 rands sous forme d’investissement dans leur entreprise. Injini couvre le coût des vols aller-retour vers Le Cap, l'hébergement et alloue une indemnité de subsistance aux participants. Par contre, ceux-ci devront assumer les frais de transport en Afrique du Sud.

L’enjeu de ce programme est de développer et d’accompagner l’innovation africaine pour contribuer à résoudre les problèmes du continent en matière d’éducation. En effet, le système éducatif africain connait plusieurs problèmes qui sont entre autres liés à l’inadéquation des programmes avec les besoins, le manque de compétence des enseignants, le manque d’investissement, le fort taux d’abandon scolaire et le manque d’infrastructures.

Plus d'informations

Vanessa Ngono Atangana