Un cours en ligne destiné aux étudiants et aux professionnels sur les méthodes d’évaluation d’impact des politiques publiques

(Agence Ecofin) - Des institutions françaises dont l’Université Paris-Dauphine et l’Institut de recherche pour le développement lancent un cours en ligne ouvert au grand public sur les méthodes d’évaluation d’impact des politiques publiques. Le cours sous forme de MOOC (Massive Open Online Courses) certifiant et en français s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux étudiants.

La participation à ce programme exige d’avoir suivi une formation préalable en économie et en analyse statistique. Le cours est composé de six modules et dure six semaines. Il débutera le 7 octobre 2019 sur la plateforme de formation en ligne France université numérique (FUN). Les inscriptions quant à elles, vont jusqu’au 29 novembre.

L’objectif de la formation est d’identifier et de mesurer l’impact des politiques publiques. Les modules présenteront les aspects techniques de mise en œuvre ainsi que les conditions de validité des différentes méthodes d’évaluation d’impact, tant expérimentales que non expérimentales.

La méthodologie de formation implique l’introduction des cas pratiques pour chaque semaine afin d’expérimenter les méthodes d’évaluation d’impact sur des données réelles.

Notons qu’il existe différentes méthodes d’évaluation d’impact des politiques publiques qui se sont développées au niveau académique au cours des 10 dernières années. Ces méthodes sont, aujourd’hui, mobilisées par de nombreuses institutions pour évaluer l’impact des politiques ou des projets qu’elles promeuvent et financent.

Vanessa Ngono Atangana