L’ONUDI organise une formation sur le genre et le développement industriel pour les pays d’Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) organise une formation sur le genre et le développement industriel du 9 au 13 novembre 2019 au Bahreïn. Pendant les 5 jours de formation, les participants apprendront à analyser le rapport entre les sexes et le développement industriel, et à concevoir des politiques et des programmes visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes.

La formation s’adresse cette année, aux ressortissants des pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Les principaux concernés sont les responsables gouvernementaux chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques industrielles ; les points focaux pour l'égalité des sexes des ministères nationaux compétents à l’instar de ceux de l’industrie, de l’économie, du travail et du commerce ; les organisations régionales et les représentants d'organisations se consacrant à l'autonomisation économique des femmes.

La participation à la formation exige une bonne connaissance de l'économie, du développement industriel et de la langue anglaise. Une expérience du secteur public sera un atout. La date limite du dépôt des dossiers est le 13 septembre 2019.

Les candidats retenus suivront le cours gratuitement et bénéficieront de l’hébergement, la restauration et les voyages grâce au soutien de l’ONUDI et de ses partenaires que sont le Ministère des affaires étrangères de Finlande, le Centre international arabe pour l’entrepreneuriat.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana