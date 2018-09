Le Mali a signé avec Huawei un accord de formation numérique destiné aux jeunes

(Agence Ecofin) - En prélude au Sommet de Beijing du Forum Sino-Africain qui se déroule du 3 au 4 septembre 2018 en Chine, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubakar Keita a visité l’Institut de recherche de la société Huawei, le 31 août 2018, à Beijing.

Au cours de cette visite, un accord de formation destiné aux jeunes maliens a été signé entre Arouna Modibo Touré, le ministre malien de l’Economie numérique et de la Communication, et Li Jie, le président du Conseil de surveillance de Huawei.

A travers cet accord, le chef de l’Etat à expliqué que le Mali veut se doter des compétences indispensables à la réalisation de son projet Mali Numérique 2020. Avec de jeunes maliens dotés des connaissances sur les technologies de pointe, Ibrahim Boubakar Keita estime que la prochaine révolution mondiale, celle du numérique, le Mali ne restera pas sur le bord de la route mais profitera de tous les avantages inhérents aux TIC dans les différents secteurs stratégiques de l’économie.

D’après Li Jie, Huawei est « prêt à accompagner le Mali dans son développement et à soutenir l’avenir de la jeunesse malienne. Le Mali a maintenu un développement économique rapide ces dernières années et a réalisé des progrès remarquables. Huawei est prêt à compter sur l’accumulation des technologies de l’information et de la communication pendant de nombreuses années, en aidant le Mali à construire de bonnes infrastructures de TIC ».

Le président du Conseil de surveillance de Huawei a souligné qu’à l’avenir, l'entreprise va « former davantage de talents en matière d’information et de communication au Mali sous diverses formes».