Bénin : le gouvernement en quête d’investisseurs pour l’enseignement technique et la formation professionnelle

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Bénin vient d’organiser une Table ronde dans le cadre d’une stratégie visant à financer l’enseignement ainsi que la formation technique et professionnelle.

La stratégie initiée en 2019 va jusqu’en 2025. Elle repose sur divers axes dont les trois principaux sont le renforcement de l’accès à la formation, la professionnalisation de la formation et le renforcement des équipements et infrastructures.

L’ambition globale est de garantir l’adéquation entre les formations et la demande des entreprises. Cette démarche permettra de mettre à disposition une main-d’œuvre qualifiée pour l’exécution des grands projets structurants.

Il est également question de rapprocher les jeunes des métiers techniques. Ici, l’objectif est de réduire le chômage dont le taux chez les jeunes s’élève à 40%.

Rappelons que l’investissement est un des maillons faibles dans le secteur de l’éducation en Afrique francophone. Un rapport publié en juillet 2019 par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI) intitulé « Supporting Education in Africa, Challenges and opportunites for the Impact lnvestor » a relevé qu’entre 2012 et 2019, environ 80% des investissements dans le domaine de l’éducation et des activités d'enseignement auxiliaires sont allés aux pays anglophones.

Vanessa Ngono Atangana

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/formation/1907-68018-les-pays-anglophones-ont-capte-80-des-investissements-prives-dans-le-secteur-de-leducation-en-afrique-entre-2012-et-2019