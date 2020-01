Networking : MDE et plusieurs chefs d’entreprises ivoiriens et espagnols, engagés pour la croissance des entreprises en Afrique

(MDE BUSINESS SCHOOL) - Engagé avec l’IESE pour soutenir le développement économique des pays africains, notamment par la formation de leaders d’entreprises capables d’impacter positivement, profondément et durablement la vie de leur pays, MDE Business School s’est imposé aujourd’hui comme une école de référence avec plusieurs programmes de standards internationaux en Executive Education qui se déroulent en plusieurs sessions entre Abidjan et Barcelone.

Notons que la session de Barcelone marque en effet une étape importante dans la formation des auditeurs aux différents programmes de cette école d’affaires ivoirienne pour hauts dirigeants. Riche en apprentissages et en opportunité d’affaires, qui permet aux hommes d’affaires partir de Côte d’Ivoire non seulement d’étudier dans la meilleure Business school du moment, mais aussi, en marge de la formation, de se frotter à des business modèles chevronnés, des exemples de succès mondial en matière d’entrepreneuriat avec lesquels ils peuvent construire un véritable système de réseautage au bénéfice de leurs différentes organisations.

C’est dans cette dynamique que s’est tenue la rencontre du 10 juillet, qui a permis de mettre les entreprises espagnoles et ivoiriennes en relation. Ce sont environ 80 dirigeants et chefs d’entreprises ivoiriens, auditeurs des éditions 2019 de l’Advanced management program (AMP) et du Program for Management Development (PMD) ainsi que des alumni de MDE Business School, et près d’une centaine de représentants d’entreprises Espagnols qui se sont ainsi retrouvés sur le prestigieux campus nord de l’IESE de Barcelone pour parler de relation d’affaires. Au menu des échanges, introduits par le professeur Alejandro Lago, directeur de IESE Africa Initiative, le potentiel économique et d’affaires de la Côte d’Ivoire qui, selon le Consul honoraire de la Côte d’Ivoire à Barcelone, Andrés Carasso Vendrell, est une terre d’opportunités à explorer. « L’Économie ivoirienne est l’une des plus attractives de la sous-région. Le pays enregistre une croissance forte et durable et il est doté d’infrastructures modernes. On y trouve aussi beaucoup de destinations touristiques », a-t-il justifié en encourageant les entreprises espagnoles à s’exporter vers l’Afrique et la Côte d’Ivoire en particulier.

Le décor était donc planté pour que, Henri Serge Gauta, président de promotion AMP 2019 de MDE Business school, étale l’attractivité de la Côte d’Ivoire. Il a notamment rappelé que d’importantes réformes institutionnelles et réglementaires ont été engagées pour assainir l’environnement des affaires et élever le code d’investissement du pays au rang des plus attractifs du continent. Rappelons que le Networking a été organisé autour du thème : « Growing business on African sol : converging perspectives », traduit de l’anglais par : « Croissance des entreprises sur le sol africain : perspectives convergentes ».

Abel Rodergas Martinez a, pour sa part, partagé l’expérience de son entreprise en Afrique. Corroborant les premières assertions, il a révélé que son entreprise réalise aujourd’hui près de 40% de son chiffre d’affaires annuel en Afrique, pour 300 millions d’euros avant de livrer à ses paires ce conseil : « Pour développer les affaires en Afrique, il faut prendre en compte deux mots : changement et adaptation ».

C’est pourquoi MDE Business School a pris le pari d’outiller les Chefs d’entreprises Africains afin de leur permettre de faire face aux exigence actuelle du management dans le contexte particulier de l’Afrique et surtout d’un environnent d’affaires marqué par la transformation digitale.

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de hauts niveaux de développement et d’impacter positivement tout leur entourage. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants. 4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure. Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un corps professoral international et local de haut niveau. Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20). www.mde.ci. www.facebook.com/MDE Business School.