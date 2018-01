Troisième promotion de l’Executive Certificate «Management de l’Environnement International»

(HEC PARIS) - La remise des certificats aux participants de la 3ème promotion du programme s’est déroulée le 22 décembre 2017 sur le campus HEC de Jouy en Josas (Château), sous la direction de Bernard Ramanantsoa, ancien Directeur Général d’HEC Paris et parrain du programme, en présence de Jean-François Guillon, Délégué Général du Château HEC Paris, de son Excellence Solofo Rasoarahona, Ambassadeur Itinérant de Madagascar et du Professeur Pascal Chaigneau Directeur Scientifique du programme.

Ce programme sur mesure conçu par HEC Paris en partenariat avec la CCIFM et CESA Management Madagascar, vise à enrichir la connaissance du monde des affaires internationales des Dirigeants et Chefs d'Entreprise de Madagascar et de l'Océan Indien et accroître ainsi leur rayonnement dans la zone mais également dans toute l’Afrique et dans le monde.

HEC Paris met toute son expertise dans ce programme pour véhiculer à Madagascar un esprit d’excellence à la hauteur des ambitions du pays. Les thématiques qui y sont traitées sur une durée de 18 jours, répartis sur 4 mois, sont axées sur la géopolitique, l’économie, le leadership du dirigeant, la stratégie et la finance d’entreprise, sa gestion à l’international, les enjeux juridiques internationaux et la sécurisation des investissements, les risques pays et les perspectives du commerce international.

«L'Executive Certificate Management de l'environnement international est un véritable condensé des meilleurs programmes d'International business. Le créer puis le développer à Madagascar au moment où la Grande Île opère son ouverture économique faisait sens pour l'École HEC et cela a été un plaisir à titre plus personnel », déclare Pascal Chaigneau.

Un participant témoigne : «le programme a été directement applicable en entreprise ; le fait d'être sorti de mon contexte habituel m'a permis de prendre du recul, de réfléchir et de revenir avec beaucoup de nouvelles idées et de nouveaux projets. Cela incite à aller encore plus loin et à s'inscrire à d'autres modules».

Trois modules se déroulent à Antanarivo à Madagascar, le dernier sur le campus HEC de Jouy en Josas. Ce programme, sanctionné par un Executive Certificate est capitalisable avec un programme diplômant HEC Paris.

Cette formation est dédiée uniquement aux Chefs d’entreprise et aux Dirigeants. La sélection est rigoureuse et le recrutement se fait à la fois sur dossier mais également au regard des expériences professionnelles des candidats ; les diplômes acquis ne sont pas les seuls critères d’accès à ce programme. Un travail personnel est demandé à chaque participant et intervient dans la note finale qui permet la délivrance du certificat.

A propos d’HEC PARIS

