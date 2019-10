RDC : le gouvernement appuyé par l'Unesco élabore une feuille de route pour améliorer les offres de formation professionnelle

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République démocratique du Congo élabore avec l’appui de l’Unesco, une feuille de route pour améliorer les offres de formation professionnelle dans le pays. Le sujet a été débattu pendant la récente rencontre entre le ministre de la Formation professionnelle, John Ntumba, et le représentant pays de l’Unesco en RDC, Jean-Pierre Ilboudo.

La rencontre a permis aux deux personnalités d’évoquer les projets susceptibles d’assurer une formation professionnelle et technique de qualité. Il s’agit notamment de la question de l’adéquation de l’offre de formation et la demande des employeurs. À ce sujet, des missions de terrain en vue d’élaborer une étude ont été prévues dans la démarche. Il a également été convenu de l’organisation des ateliers de formation et de la création d’une plateforme d’échanges entre les institutions de formation et les entreprises.

Selon les chiffres officiels, chaque année, entre 1 à 2 millions de personnes intègrent le marché du travail en RDC. Dans ce pays comme dans plusieurs autres d’Afrique subsaharienne, le profil et les compétences de la majorité de ces demandeurs d’emploi ne répondent pas aux exigences des milieux professionnels. Pour cause, les dispositifs de formation professionnelle fortement dégradés ne parviennent pas à intégrer les nouvelles réalités économiques des pays.

En attendant que le projet se mette en place, plusieurs rencontres du genre sont prévues en vue d’adopter les méthodes les plus efficaces pour relever les défis de la formation professionnelle en RDC. Par ailleurs, cette collaboration envisage un appui technique, et peut être même financier, de la part de l’Unesco.

Vanessa Ngono Atangana