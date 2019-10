Le programme Open Power Africa ouvre les candidatures pour une formation destinée aux Africains diplômés du secteur de l’électricité

(Agence Ecofin) - Le programme Open Power Africa soutenu par la Fondation ENEL, une organisation italienne du domaine de l’électricité, a annoncé l’ouverture des candidatures pour une formation destinée aux professionnels et aux étudiants diplômés du secteur de l’électricité en Afrique, pour l’année 2020.

Le programme est ouvert à tous les Africains résidents sur le continent et âgés entre 24 et 35 ans. Ceux qui vivent à l’étranger peuvent également postuler à condition d’envisager de s'installer en Afrique avant fin 2020. Les candidats doivent être éligibles à un visa en Afrique du Sud et en Italie. Ils devront également avoir une bonne maîtrise de l’anglais, la langue d’apprentissage du programme.

La formation dure six mois avec deux modules en résidentiel et un module d'apprentissage en ligne. Le module en ligne permettra aux apprenants d'acquérir une vision globale sur la manière de concevoir les politiques et le cadre réglementaire pour garantir une énergie durable pour tous. Il se déroulera du 13 janvier au 18 mai 2020.

Les modules en résidentiel quant à eux, se dérouleront en Italie dans des universités partenaires du programme et en Afrique du Sud, du 10 au 14 février 2020 dans les locaux de l’Université du Cap.

Open Power Africa a pour objectif de renforcer les compétences techniques, réglementaires et commerciales requises pour travailler dans les entreprises privées et publiques d’électrification en Afrique. Les thématiques abordées seront en relation avec les énergies renouvelables, les technologies des réseaux électriques et la numérisation informatique de l'industrie de l'électricité.

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre 2019.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana