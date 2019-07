Le gouvernement chinois augmente le nombre de bourses disponibles pour les Sénégalais

(Agence Ecofin) - Le gouvernement chinois vient de décider de l’augmentation du nombre de bourses d’études gouvernementales en faveur du Sénégal. Ce sont 30 bourses de plus par an qui seront offertes aux étudiants sénégalais. Ce qui porte le nombre total de bourses chinoises à 90, mieux que les 60 octroyées jusqu’ici.

L’annonce a été faite par l’ambassadeur de Chine à Dakar, Zhang Xun, lors de la cérémonie officielle de relance des travaux de construction du campus Fatick de l’Université Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Un projet qui représente l’une des plus importantes réalisations de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur.

En plus de s’investir dans la construction des centres de formation sur le continent africain, l’Empire du Milieu offre chaque année plus de 10 000 bourses gouvernementales et plus de 15 000 formations professionnelles aux Africains.

En 2017, le nombre total d’étudiants africains en Chine était de 50 000, soit 20 fois plus qu’il y’a dix ans.

Vanessa Ngono Atangana