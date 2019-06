Le service allemand d’échanges universitaires offre des bourses d’études de Master et de Doctorat aux Africains pour l’année académique 2020-2021

(Agence Ecofin) - Le service allemand d’échanges universitaires (DAAD) offre des bourses d’études de Master et de Doctorat aux Africains pour l’année académique 2020/2021 dans les domaines des sciences économie, de l’administration des affaires, des sciences agricoles et de la planification régionale et urbaine.

Ce programme de bourses est destiné aux travailleurs des secteurs public et privé résidant dans un pays éligible au programme. Les admissions sont également ouvertes aux participants autofinancés ou aux étudiants financés par leur gouvernement ou par d’autres sources. La date limite de dépôt de dossier varie selon le niveau et la formation choisie.

La bourse couvre une période de 12 à 24 mois pour les Master et 36 mois pour le Doctorat dans les universités et les grandes écoles allemandes. Elle inclut aussi les cours préparatoire de langue allemande. Le cursus prévoit également des cours en anglais.

Financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, le programme de bourses de la DAAD octroie une allocation mensuelle en fonction du niveau de formation, des frais de mobilité et une couverture d’assurance.

Vanessa Ngono Atangana