Electrification, Entrepreneuriat et Industries Créatives, au cœur de la 3ème édition des AfricaDays d’HEC Paris

(HEC PARIS) - « African Solutions for global issues » est le thème retenu pour la troisième édition des AfricaDays. Cette conférence annuelle, qui se tiendra ce 3 avril sur le campus d’HEC Paris, sera l’occasion pour les acteurs africains du développement de proposer leurs solutions à deux importants défis du continent africain : l’électrification des régions rurales et la valorisation des industries créatives. La soirée sera marquée par la présence de Professeur Judi Wakhungu (photo), ambassadrice du Kenya en France et Ministre de l’Environnement de 2013 à 2018, et par celle de Blick Bassy, compositeur et entrepreneur camerounais. Christian Kamayou quant à lui dévoilera, en avant-première, « Le Palmarès des 100 start-up Africaines où investir en 2019 ».

HEC Paris organise ce 3 avril 2019, à partir de 17h, la troisième édition des AfricaDays dont le thème cette année est « African Solutions for Global Issues ». Ce rendez-vous annuel, initié par HEC Paris, offre une tribune aux acteurs africains du développement pour sensibiliser et fédérer les étudiants et les professionnels aux thématiques liées à l’entrepreneuriat et au potentiel économique africain. Comme chaque année, des invités de marque se relayeront à la tribune. Deux panels se succèdent :

Effective Solutions for Electrification of Rural Areas in Afrique (de 18h à 19h15) abordera la question de l’électrification des régions rurales en Afrique, dont l’économie prometteuse est confrontée à de nombreux problèmes d’approvisionnement énergétique. Des solutions très innovantes pour l’électrification des zones rurales,«les micro-réseaux» sont expérimentées avec succès par des start-up. Elles pourraient conduire à terme à une révolution sur le continent, semblable à celle du mobile, et répondre ainsi aux enjeux climatiques et énergétiques de la planète.



Le deuxième panel Shedding Light onto Untapped Industries in Africa – The Music Industry (de 19h30 à 20h45) portera sur la nécessité de valoriser l'industrie de la musique, important patrimoine culturel du continent, souvent chasse gardée d'oligopoles. L'émergence d'une économie de la musique en Afrique associée au développement numérique, pourrait remanier les cartes. YouTube et l'accès à des sites de diffusion mondiale tels que Spotify, ont déjà permis au continent de bénéficier de sources de revenus venant de l'étranger (concerts et collaborations avec des artistes internationaux, etc). Cette industrie pourrait contribuer de façon très significative à la croissance du continent.

L’un des temps forts des AfricaDays 2019 sera la présentation en avant-première du « Palmarès des 100 start-up Africaines où investir en 2019 », par le fondateur de MyAfricanStartup Christian Kamayou et par HEC Junior Conseil. Cet index, lancé en 2017, répertorie 100 start-up africaines à fort potentiel pour leur donner plus de visibilité auprès des investisseurs internationaux.



François Collin, Directeur international d’HEC Paris, affirme :«L’engagement d’HEC Paris en Afrique s’inscrit sur le long terme. Nous mettons notre expertise en matière d’entrepreneuriat au service des pays d’Afrique en contribuant à la formation des futurs décideurs africains. Les AfricaDays sont une excellente occasion d’allier compétences et connaissance du terrain ; de rassembler et de faire réfléchir ceux qui ont les moyens de faire changer les politiques et de faire progresser les mentalités ».

Chaque conférence des AfricaDays réunit près d’un millier de participants mêlant étudiants, professionnels et universitaires. HEC Paris souhaite faire de cette rencontre annuelle des AfricaDays le lieu d’échanges productifs et durables entre décideurs et innovateurs sur les thématiques africaines.

