Le Sud-africain ADvTECH acquiert 9 écoles privées au Kenya et en Ouganda

(Agence Ecofin) - Le groupe ADvTECH, qui exploite un réseau d’écoles et d’universités privées en Afrique du Sud, au Botswana et en Zambie, a annoncé, dans un communiqué publié le 3 avril, avoir acquis une participation majoritaire dans 9 écoles au Kenya et en Ouganda, dans le cadre d’une stratégie d’expansion en Afrique.

Cette acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été réalisée auprès de Scholé Ltd, un groupe britannique spécialisé dans l’éducation qui opère au Kenya et en Ouganda, depuis 2012.

Au Kenya, ADvTECH a acquis le prestigieux réseau d’écoles privées Makini. Réputé pour la bonne qualité de ses formations, Makini dispose de 8 écoles réparties sur 4 sites à Nairobi et à Kisumu et qui comptent au total 3 200 élèves inscrits.

En Ouganda, le groupe sud-africain a ajouté à son tableau de chasse Kisubi High School, un établissement qui compte 900 étudiants inscrits.

Coté sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE), ADvTECH est le leader de l’éducation en Afrique, avec plus de 100 écoles sous gestion.

