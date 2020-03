Le Maroc formera les diplomates et les étudiants des Etats insulaires du Pacifique

(Agence Ecofin) - Le Maroc et les Etats insulaires du Pacifique dont le royaume des Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Nauru et Vanuatu ont signé des accords de partenariat dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur qui visent à former des diplomates et étudiants dans plusieurs domaines.

Les formations professionnelles s’adressent principalement aux diplomates des Etats insulaires du Pacifique. Ils pourront suivre des cycles de formation au sein de l’Académie marocaine des études diplomatiques.

En outre, dans le domaine de l’enseignement supérieur, le Maroc accordera des bourses de formation aux étudiants de ces pays afin qu’ils rejoignent les universités et instituts de formation marocains. Les domaines de formation privilégiés sont entre autres l’agriculture, les changements climatiques, le tourisme et le transport.

Les accords ont été signés entre le Maroc et les ministères des Affaires étrangères des Etats insulaires du Pacifique en marge du 3e forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique qui a pris fin vendredi 28 février 2020.

Vanessa Ngono Atangana