Tunisie : l’Ordre des experts-comptables lance l’académie internationale des métiers du contrôle et de la finance

(Agence Ecofin) - L’Ordre des experts-comptables de Tunisie (OECT) a annoncé le 31 janvier 2020, le lancement de son Académie internationale des métiers du contrôle et de la finance (AIMCF). En partenariat avec les institutions bancaires et universitaires, cette académie va offrir des formations continues certifiantes en complément aux compétences académiques.

Les formations ciblent en priorité les experts-comptables, experts-comptables stagiaires, comptables, les cadres de l’administration publique et des instances et organisations nationales et internationales, ainsi que les directeurs administratifs et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion et responsables compliance dans les entreprises publiques et privées, les avocats et juristes, sans oublier les étudiants titulaires d’au moins une licence (en comptabilité, finance, fiscalité, sciences juridiques notamment).

Le programme de formation comprend 16 modules d’une durée de 100 heures, répartis chacun sur 16 semaines. En plus du contrôle et de la finance, les thématiques abordées seront en rapport avec les systèmes d’information, la gestion des risques et la lutte contre la fraude et le blanchiment.

Cette académie s’inscrit en droite ligne avec les efforts consentis par le pays dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. En formant des professionnels, elle permet à la Tunisie et à l'Afrique de disposer de cadres capables de maîtriser les réglementations en vigueur et le fonctionnement des circuits de fraude en la matière.

Vanessa Ngono Atangana