L’Association des universités africaines en partenariat avec l’Union africaine va ouvrir un bureau aux Etats-Unis pour développer la collaboration universitaire

(Agence Ecofin) - L’Association des universités africaines (AUA), une organisation qui a pour objectif de promouvoir l’enseignement supérieur sur le continent, va ouvrir en partenariat avec l’Union africaine (UA), un bureau aux Etats-Unis. La représentation contribuera au développement de la collaboration universitaire et scientifique entre les universités nord-américaines et africaines.

Selon le communiqué publié sur la plateforme de l’AUA, l’ouverture officielle aura lieu le 1er octobre 2019, à Washington à la Mission permanente de l’UA aux États-Unis. Concrètement, le bureau a pour mission de mettre en place une politique en vue de la création de partenariats entre les universités, les associations professionnelles et les instituts de recherche afin d’appuyer les stratégies éducatives en Afrique dont celles sur la science, la technologie, l'innovation, l'enseignement et la formation technique et professionnelle.

Le bureau a vocation à couvrir toute la zone nord-américaine. En lançant la conquête internationale, l’AUA veut amorcer la réalisation de l’un de ses principaux objectifs qui est de promouvoir la coopération entre les universités africaines et la communauté universitaire internationale. Avant l’étape américaine, l’AUA vient d’ouvrir deux bureaux régionaux en Afrique de l’Est et en Afrique du Nord, basés respectivement au Soudan et en Egypte.

Vanessa Ngono Atangana