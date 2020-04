CISI-UMOA, une certification qui offre les meilleures compétences pour améliorer la valorisation des investissements sur le marché obligataire

(UMOA-TITRES) - Avec environ 3 420 milliards FCFA (soit près de 5,8 milliards $) mobilisés par les Etats membres en 2019, le Marché des Titres Publics de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) gagne de plus en plus en dynamisme et offre des opportunités d’investissements particulièrement intéressantes.

En 2020, les prévisions d’émissions sur ce marché s’élèvent à environ 4 361 milliards FCFA (soit près de 6,8 milliards $), avec des taux d’intérêts assez attractifs. Dans une telle perspective, et avec un Marché des Titres Publics en pleine évolution, disposer de professionnels ayant les compétences les plus pointues en matière de gestions d’actifs sur les marchés obligataires, constitue une nécessité.

Dans ce sens, l’agence régionale d’appui à l’émission et à la gestion des titres publics des États de l’UEMOA dénommée Agence UMOA-Titres (AUT) a spécialement conçu le programme de certification financière CISI-UMOA. L’objectif étant de répondre aux besoins en renforcement de capacité de haut niveau des acteurs du marché financier de la zone.

Lancé en mars 2019, le programme de certification financière CISI-UMOA a été développé en partenariat avec le prestigieux Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) de Londres. Disponible de ce fait pour la première fois en Afrique subsaharienne francophone, la célèbre certification financière CISI est déjà déployée dans plus de 100 pays et dotée d’une reconnaissance au niveau international. Elle constitue une réelle opportunité pour les professionnels et étudiants de booster leurs perspectives de carrière.

Le programme de certification CISI-UMOA est actuellement constitué de deux modules. Le premier module initial de niveau 1 porte sur les « Fondamentaux en Services Financiers ». Ce module vise à fournir et à tester des connaissances d’ordre général sur les principes et fonctionnement des marchés financiers. Il sert également de nivelage aux candidats pour l’accès aux modules supérieurs.

Le module II, plus avancé, est consacré aux « Marchés obligataires ». Il se veut plus précis et technique. Son objectif est de confirmer les compétences techniques des praticiens du métier ou de toute personne envisageant de travailler sur le marché des capitaux en vue d’améliorer la valorisation des investissements.

Le module II comporte 10 chapitres portant notamment sur la courbe de taux, la notation ou encore le pricing. Débutant par des présentations théoriques des notions abordées, le contenu de ce module comprend également des cas d’études illustrés par des exemples contextualisés du Marché des Titres Publics de l’UEMOA. Ce module met aussi l’accent sur les spécificités de la zone tout en transposant le savoir-faire agréé des marchés développés pour élever le marché local aux standards internationaux. Une annale de questions préparatoires et leurs réponses, est disponible aux candidats pour s’exercer et se préparer à la certification.

Le module II est destiné non seulement aux participants directs du Marché des Titres Publics opérant dans les secteurs bancaires, les SGI, les SGO, les compagnies d’assurances mais également aux étudiants souhaitant évoluer dans les secteurs cités plus haut.

Les candidats sont soumis à un questionnaire de 30 questions en ligne pendant une durée d’une heure, sous un format de QCM. La réussite des deux modules est conditionnée par un taux minimal de réponse positive de 70%.

A travers la mise à disposition de ces 2 premiers modules, l’Agence UMOA-Titres a impulsé la certification des compétences sur le marché financier régional. Des parcours métiers plus spécifiques et tenant compte des besoins exhaustifs seront élaborés par la suite avec le concours l’ensemble des acteurs et viendront constituer des modules additionnels.