(Agence Ecofin) - Le Nigeria avance dans son projet d’ouverture d’une école de formation dédiée aux enquêtes sur les accidents aériens. C’était l’un des sujets à l’ordre du jour du Conseil fédéral exécutif présidé, la semaine dernière, par Muhammadu Buhari, le chef de l’État nigérian.

À l’issue de celui-ci, il a été arrêté un budget de 645,5 millions de nairas (plus de 1,7 million de dollars) pour la construction et l’équipement de cette future école. Tous ces équipements seront certifiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et la Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA).

Avec la création de cette école, le pays fera un nouveau pas dans la formation aux métiers de l’aéronautique. Le Nigeria dispose déjà d’une école de formation en pilotage, maintenance aéroportuaire, télécommunications aéronautiques, navigation aérienne, et gestion et exploitation aérienne. Basé à Zaria dans l'État de Kaduna au nord du pays, la Nigerian College of Aviation Technology (NCAT), créée le 23 octobre 1964, a été élue meilleure école d’aviation en Afrique en avril 2017.

Par ailleurs, le Conseil a également approuvé l’enveloppe de 591,8 millions de nairas (1,6 million de dollars) pour la rénovation des locaux de l’Accident Investigation Bureau (AIB), basé à Abuja. La modernisation de celle-ci vise à en faire le siège de l’institution en charge des enquêtes d’accidents d’avion au Nigeria. AIB dispose également de bureaux à Lagos, Kano et Port Harcourt.

