L’Université du Liberia lance une école d'études environnementales, en partenariat avec des organismes internationaux

(Agence Ecofin) - L’Université du Liberia a lancé une école d’études environnementales et de changement climatique, en partenariat avec la Banque mondiale et l’Agence pour la protection de l’environnement. L'école propose des programmes universitaires de premier cycle et de troisième cycle qui soutiennent l'objectif de développement durable des Nations unies relatif à l'action pour le climat.

L’école est destinée aux défenseurs de l'environnement, aux gestionnaires de ressources naturelles et aux chercheurs. Elle va délivrer des diplômes professionnels et internationaux à partir d’un système de certificat avec crédit d’une durée de trois à six mois.

Les disciplines enseignées sont l'environnement, le changement climatique, la foresterie, l'agriculture et d’autres domaines connexes. Les conditions d’inscription n’ont pas encore été définies. Toutefois, les responsables ont assuré que grâce aux différents partenaires, les formations seront disponibles à faible coût.

Le partenariat prévoit que l’Université du Liberia assure la disponibilité des infrastructures pédagogiques et des enseignants, alors que l’élaboration des programmes de formation et la fourniture du matériel d’apprentissage sont du ressort des partenaires internationaux. Pour l’heure, même si l’école est entrée dans sa phase fonctionnelle, elle est toujours à la recherche de nouveaux partenaires.

Notons que c'est en 2018 que les accords en vue de la création de cette école avaient été signés entre les représentants de l’Université du Liberia et du PNUD.

Vanessa Ngono Atangana