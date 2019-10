Burkina Faso : l’association Koura organise un atelier de formation sur les opportunités des TIC dans le domaine agricole

(Agence Ecofin) - L’Association Koura, un incubateur des secteurs agroalimentaire, numérique, culturel et de l’économie verte organise un atelier de formation sur les opportunités des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine agricole. L’événement annuel qui est à sa quatrième édition se déroulera du 17 au 19 octobre au Burkina Faso.

L’atelier est ouvert précisément aux entrepreneurs et aux porteurs de projet des secteurs agricole et agroalimentaire. La participation à la formation est libre et gratuite. Toutefois, les participants devront s’enregistrer et confirmer leur présence avant l’événement. Après l’enregistrement, ils recevront plus de détails sur le lieu et le déroulement de l’atelier.

Sous forme de Bootcamp, ce programme permettra aux projets agricoles de s’adapter à l’ère du numérique pour optimiser leurs potentialités et leurs rendements. Il apparaît comme une vitrine de mise en relation, d’apprentissage, de formation, de cadre d’expression et d’épanouissement. Le programme se fera sous la coordination des experts de l’Association Koura.

Lien d’inscription

Vanessa Ngono Atangana