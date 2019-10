Côte d’Ivoire : avec l’ENAP du Québec, MDE Business School s’ouvre à la formation de dirigeants de tous pays d’Afrique

(MDE BUSINESS SCHOOL) - L’École d’affaires pour hauts dirigeants, MDE Business School et l’Ecole Nationale d’Administration Publique du Québec (ENAP) au Canada ont paraphé récemment un accord-cadre devant régir l’édition 2020 de leur programme de formation destiné aux hauts dirigeants de l’Administration publique et des Organisations internationales, le « Public-AMP 2020 ».

Notons que cette signature de convention a eu lieu en marge de la célébration du 50e anniversaire de la création de l’ENAP qui s’est déroulée du 18 au 19 septembre 2019 à Dakar au Sénégal. Placée sous le signe de la reconnaissance des partenaires africains et haïtiens, cette célébration a enregistré, aux côtés de l’ENAP, la participation d’une trentaine d’établissements d’administration publique partenaires.

Il s’agissait ainsi de retracer le cheminement qui a fait de l’ENAP une école de prestige et d’impact positif dont l’histoire témoigne d’excellents résultats socio-professionnels et humains pour des milliers d’élèves (énarques) ayant bénéficié de son empreinte fertile à travers le monde. L’idée : se retrouver avec des collobarateurs internationaux afin de célébrer un demi-siècle de formation et d’accompagnement auprès des Administrations Publiques de leurs différents pays.

C’est pourquoi, à l’ouverture de cette « célébration Reconnaissance », Guy Laforest, Directeur Général de l’ENAP, a souligné que « cet événement visait à remercier [les] partenaires pour leur contribution au développement de leur institution », car comme l’expliquera à sa suite Simon Chabot, Directeur des Affaires Internationales, le succès de l’ENAP repose sur l’action des partenaires extérieurs qui en ont fait aujourd’hui un acteur de premier plan dans le renouvellement des Administrations Publiques de plusieurs pays du monde.

Par ailleurs, ce moment de célébration de la « Reconnaissance » de l’ENAP, vis-à-vis de ses partenaires africains et haïtiens, a permis, aux deux institutions initiatrices et co-animatrices du programme Public-AMP (MDE et l’ENAP), de saluer l’intérêt et l’opportunité de ce programme dans les curricula du management actuel, confronté à des défis nouveaux que seuls permettent de prendre en charge des offres de formation novatrices et réadaptées comme le Public-AMP. Elles ont fait remarquer, par la même occasion, que ce programme novateur, le premier de ce type au monde, répond parfaitement aux besoins actuels liés à un environnement de transformation digitale généralisée.

Lancé en effet pour la première fois en 2018, le Public-AMP est une émanation de la collaboration entre l’ENAP Québec et MDE Business School. Le programme est à sa deuxième édition et a déjà fait une trentaine de diplômés dans la haute Administration ivoirienne.

Son but est de permettre aux participants de se doter des outils et des attitudes nécessaires pour adresser les besoins nouveaux de la Gestion publique, d’acquérir une meilleure capacité de gestion des affaires publiques, avec un sens de responsabilité et de compétence aiguës, orientées vers les résultats tout autant que vers le développement des personnes, et de la société.

Le programme de formation comprend sept (07) sessions à Abidjan et une session résidentielle d’une semaine à Québec au Canada. De sorte à offrir aux auditeurs :

L’opportunité d’accéder à une formation de niveau international;

Le moyen, pour les participants, d’acquérir une vision globale et intégrale de leurs organisations, du point de vue du cadre dirigeant qu’ils constituent, afin de rendre des services de qualité dans un contexte de raréfaction des ressources ;

La possibilité d’acquérir de nouveaux outils de gestion, avec un accent particulier sur le développement des capacités d’analyse et de prise de décisions.

Selon la direction générale de MDE Business School, cette troisième édition démarre dès Mars 2020 avec le vœu d’enregistrer des participants de nombreux pays d’Afrique. « Nous aimerions que des hauts dirigeants d’autres pays participent au Public-AMP 2020 qui commence en février prochain », a déclaré Martin Frigola, Directeur général de MDE Business School.

Aussi, faisant le point sur le partenariat ENAP-MDE Business School, Martin Frigola a noté de réels motifs de satisfaction avant de formuler quelques vœux sur l’évolution de la collaboration de son institution avec l'ENAP au regard des besoins en formation de qualité qui reste énormes :

Le renforcement du corps professoral de MDE ;

La création de nouveaux supports pédagogiques de plus en plus pertinents et variés ;

La formation des niveaux hiérarchiques en dessous du Public-AMP ;

La publication d’articles, de cas et même des ouvrages

Il a également souhaité une orientation du déploiement de la formation qui, tirant profit de la transformation digitale, combine astucieusement mode présentiel et modules de formation à distance.

Poursuivant, Martin Frigola a fait remarquer que l’un des principaux leitmotive de MDE est de former des dirigeants de valeurs qui s’engagent résolument à s’investir pour la transformation et le développent de leurs entreprises et de la société toute entière. Ce projet se nourrit dans la pratique par un désir constant de proposer une meilleure option de formation aux candidats aux différents programmes et la mobilisation des meilleurs spécialistes en fonction des modules et types de formation proposés.

C’est sans doute l’une des démarches qui a suscité l’intérêt de l’ENAP à entrevoir, dès 2016, un partenariat avec MDE Business School, en vue d’une collaboration pour le renouvellement de l’Administration publique en Côte d’Ivoire. « En 2016, l'ENAP cherchait un partenaire dynamique en Côte d'Ivoire, en plus de ses partenaires traditionnels que sont les ENA de certains pays africains. Son choix s’est porté sur MDE Business School après prospection et conseils auprès de ses contacts dans la sous-région. Le courant est passé tout de suite et l'accord a été conclu en deux mois », a révélé Martin Frigola.

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de hauts niveaux de développement et d’impacter positivement tout leur entourage. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20). www.mde.ci. www.facebook.com/MDE Business School.