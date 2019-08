La Fondation Thomson Reuters organise un atelier à Cape Town pour former les journalistes africains à propos des flux financiers illicites

(Agence Ecofin) - La Fondation Thomson Reuters, en partenariat avec l'Institut pour l'avancement du journalisme, lance un appel à candidatures destiné aux journalistes africains exerçant sur le continent, afin de participer à un atelier de formation sur les financements illicites qui se tiendra du 21 au 25 octobre 2019 à Cape Town en Afrique du Sud.

L’atelier concerne les journalistes de tous les médias, avec au moins deux ans d’expérience professionnelle et une bonne maitrise de l’anglais. Les candidats retenus recevront une bourse couvrant les frais de transport aérien, l'hébergement, les transferts locaux et les repas. Cependant, les frais de visa et toutes les autres dépenses y relatives seront à la charge du participant. La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 13 août 2019.

Durant la formation, les participants bénéficieront des séances de mentorat et de coaching sur les techniques de rédaction d’articles avec les experts. Ils participeront également à des conférences sur les flux financiers illicites. Un sujet de plus en plus préoccupant en Afrique, en raison de son impact négatif sur les programmes de développement et de gouvernance.

Des estimations évaluent les flux financiers illicites en provenance d'Afrique à 50 milliards $ par an ; environ le double de l'aide publique au développement que le continent reçoit.

Vanessa Ngono Atangana