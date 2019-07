Côte d’Ivoire : la Fondation MTN et Simplon.Co présentent la 1ère Fabrique MTN Academy au CIDFOR

(MTN CI) - La Fondation MTN Côte d’Ivoire a procédé à la présentation des activités et des réalisations à mi-parcours de la fabrique MTN Academy lors d’une cérémonie organisée au Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle (CIDFOR). C’était le jeudi 27 juin 2019, en présence de Madame Kandia CAMARA, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire.

Selon le rapport final de l’étude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire de mai 2016, il ressort que les différents acteurs, tous secteurs d’activités confondus, perçoivent ou sont sensibilisés au potentiel du numérique comme facteur de développement des entreprises.

Si dans ce même rapport, tous les secteurs d’activités confondus perçoivent ou sont sensibilisés au potentiel du numérique comme facteur de développement des entreprises, il apparait dès lors que le numérique s’impose de plus en plus comme des métiers d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, dans le souci d’apporter des réponses concrètes à ces besoins potentiels et naissants, la Fondation MTN en partenariat avec SIMPLON.CO, a mis en place une fabrique numérique dénommée MTN Academy dont le but est de former des jeunes aux métiers du numérique et de les accompagner pour leur insertion professionnelle.

En effet, cette Fabrique offre une formation diplômante en développement d'applications web/mobile ainsi qu’en entreprenariat digital à des jeunes en quête d’emplois. En tant que pionnier de ce concept en Côte d’Ivoire, MTN ACADEMY forme en 7 mois et demi une première promotion de vingt-quatre (24) jeunes diplômés au métier de « Référent digital ». A l’issue de cette formation, les apprenants seront en mesure de répondre aux besoins numériques réels des petites et moyennes entreprises et bénéficieront de l’insertion professionnelle à travers l’accompagnement et l’expertise d’une Chargée à la médiation à l’emploi.

Depuis bientôt trois mois, les premiers apprenants bénéficient de cette formation qui a fait ses preuves ailleurs.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Professeur Alexandre N’GUESSAN, Représentant la Fondation MTN Côte d’Ivoire s’est félicité de cette initiative innovante qui associe formation et insertion professionnelle. Selon lui, « MTN ACADEMY s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de MTN qui place au cœur de sa stratégie l’autonomisation des jeunes, à travers des projets innovants et à fort impact ».

Mme Kandia CAMARA, Ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle, a félicité MTN Côte d’Ivoire pour le soutien apporté à l’Education Nationale en formant ces jeunes sur des métiers d’avenir.

Au cours de son allocution, le Directeur SIMPLON Afrique de l’Ouest, partenaire de la Fondation MTN Côte d’Ivoire pour ce projet, s’est quant à lui réjoui de la présentation de cette nouvelle fabrique et a remercié tous les apprenants pour leur implication.

ACTIONS ET VALEUR DU PROJET MTN ACADEMY

Aménagement et équipement d’une fabrique de 24 apprenants

Connexion de la fabrique à la fibre optique

Prise en charge du coût de la formation des 24 apprenants

Prise en charge de l’insertion socio-professionnelle des apprenants

Valeur totale du Projet : 49 000 000 FCFA

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de Gestion : M. Yigo THIAM

Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Hanno DE KOCK.

Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY

Secrétaire Exécutif Adjoint : Mme Naminsita BAKAYOKO

Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA

Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE

A propos de SIMPLON.CO

Labellisée « French Tech » et « La France s’Engage », Simplon.co est une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) fondée en 2013, dont le coeur d’activité est la formation gratuite aux compétences et métiers numériques techniques en forte tension (développeur, référent. e-digital, e-commerce, webmaster WordPress, datartisan, IOT, IA devops…) de personnes éloignées de l’emploi (jeunes peu ou pas diplômés, seniors, personnes réfugiées, personnes en situation de handicap) avec un objectif de parité hommes-femmes.

En 5 ans, Simplon.co a formé plus de 2000 personnes dont 60% de profils de niveau Bac ou inférieur et 30% de femmes avec un taux de sorties positives de 80% dans les 6 mois qui suivent la formation (emploi, création d’entreprise, reprise d’études).

Simplon.co, le plus grand réseau français labellisé « Grande École du Numérique » en France avec plus de 42 “fabriques” (centres de formation) situées principalement dans les quartiers populaires, en ruralité et en Outre-mer, mais également en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, forme désormais plus de 1000 demandeurs d’emploi par an.

Nous sommes une entreprise sociale et solidaire. Nous voulons faire du numérique un véritable levier d’inclusion et révéler des talents parmi des publics peu représentés dans le secteur. Nous conseillons les entreprises dans leur transformation digitale et parfois nous réalisons leurs sites et leurs applications.

Pour suivre toute l’actualité de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, retrouver les photos et vidéos des activités et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur :

www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn,

www.facebook.com/FondationMtnCoteDIvoire,

www.twitter.com/MTN_Cotedivoire et www.youtube.com/MTNcotedivoire