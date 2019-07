Des bourses de formation au Canada pour des entrepreneurs sociaux de plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Ingénieurs sans frontière Canada (ISF), une association de solidarité internationale dont l’action est basée sur l'ingénierie et la technologie, offre des bourses de formation aux entrepreneurs sociaux de plusieurs pays africains dont le Kenya, l’Ouganda, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme dénommé bourses Kumvana qui consiste à former les entrepreneurs sociaux et des innovateurs africains pour améliorer leur capacité de leadership et leur projet de développement.

Les candidats à la formation doivent avoir une bonne maitrise de l’anglais, bien qu’il soit permis de constituer le dossier de candidature en français. Ils doivent également être disponibles pour les voyages durant la formation. Le délai de dépôt de candidature est fixé au 7 juillet 2019.

Le déroulement de la formation prévoit huit semaines de cours en ligne ; des sessions de travail dans des pays africains et des cours intensifs de cinq semaines au Canada.

Les personnes retenues par le programme bénéficieront aussi de séances de coaching dans le but de parfaire leur projet et un stage en entreprise pour développer les réseaux professionnels.

Les dépenses liées au billet d'avion, au visa, à l’assurance sont directement pris en charge par l’ISF. L’organisation prévoit aussi une allocation journalière aux boursiers. Laquelle allocation couvre les frais de nourriture de déplacements locaux pendant le séjour au Canada.

Vanessa Ngono Atangana