Le Gabon met en application la Contribution de solidarité sur les hauts revenus

(Agence Ecofin) - Une contribution de solidarité sur les hauts revenus sera désormais appliquée au Gabon. Ainsi en a décidé le conseil des ministres tenu le 29 mars dernier au Palais du bord de mer à Libreville et présidé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de retour de convalescence au Maroc.

Désormais, les salaires de certaines catégories de fonctionnaires gabonais au titre de la contribution de solidarité sur les hauts revenus (Cshr), connaîtront une réduction dans les mois à venir.

D’après le communiqué du conseil, la mesure sera applicable à tout agent public ou fonctionnaire émargeant au budget de l’Etat et percevant une rémunération mensuelle brute supérieure ou égale à 650 000 Fcfa.

Les différents taux prévoient, pour les agents publics dont le salaire oscille entre 650 000 Fcfa et 1 500 000 Fcfa, un prélèvement de 5% ; pour ceux dont la solde mensuelle va de1 500 001 Fcfa à 2 000 000Fcfa, le trésor public fera une ponction de 10% ; les salaires qui sont au-delà de 2 000 0001 Fcfa et plus, se verront imposer un prélèvement de 15 %.

Selon le communiqué final ayant sanctionné ce conclave, ces prélèvements seront obligatoires.

Pour mémoire, c’est lors d’un conseil des ministres tenu en juin 2018 que cette mesure avait été arrêtée pour des raisons d’austérité. Elle visait à réduire le train de vie de l’Etat conformément au plan de relance de l’économie.

Une mesure qui, selon les autorités, permettra de réaliser d’importantes économies sur les 102 000 fonctionnaires et agents publics que compte le Gabon.

PcA